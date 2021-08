Piazza Garibaldi, strappa la borsa a una donna ma dietro di lui ci sono i Carabinieri: 28enne in manette

Cronaca di Napoli: un 28enne è stato arrestato dai Carabinieri subito dopo aver scippato la borsa a una donna in piazza Garibaldi.

I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per furto aggravato un 28enne di origini libiche ma residente a Casoria e già noto alle ffoo.

Passeggiava in Piazza Garibaldi, in pieno giorno. In strada, pochi metri dietro di lui, una pattuglia in transito. Il 28enne non si è reso conto di essere osservato e ha adocchiato la borsa di una donna che faceva compere.

Gliel’ha strappata dalla spalla ed è fuggito ma gli è andata male. I militari hanno assistito all’intera scena e lo hanno facilmente raggiunto e bloccato.

La borsa è stata restituita mentre l’uomo, ora in camera di sicurezza, attende di essere giudicato con rito direttissimo.