Piazza Cavour, anziano investito e ucciso da una volante della polizia

La tragedia è avvenuta in piazza Cavour, all’altezza dell’incrocio con via Duomo, dove l’uomo avrebbe attraversato all’improvviso la strada per poi essere travolto dalla vettura di ordinanza.

Un anziano pedone è stato investito e ucciso da una Volante della polizia a Napoli. Il fatto si è verificato nel tardo pomeriggio in piazza Cavour all’altezza dell’incrocio con via Duomo, in pieno centro. L’anziano è stato soccorso e trasportato presso l’ospedale Vecchio Pellegrini. In un primo momento le sue condizioni non sono apparse gravi, ma poi il decesso.

La tragedia

Secondo i primi rilievi effettuati dalla polizia municipale, il 69enne avrebbe attraversato la strada all’improvviso e sarebbe stato travolto dall’auto di ordinanza dei poliziotti. Non è escluso che potrebbe essere stato fatale aver battuto la testa sul selciato.