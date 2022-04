Pianura, lite finisce nel sangue: 38enne accoltellato

La vittima, avrebbe avuto una discussione, per motivi ancora da chiarire, con quattro persone in via San Sebastiano, nel quartiere Pianura, a Napoli.

La scorsa notte, intorno alle 2, a Napoli un 38enne del quartiere di Pianura è stato ferito al braccio sinistro con una coltellata. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti nell’ ospedale vecchio Pellegrini dove era stato trasportato in ambulanza. Secondo una sommaria ricostruzione ancora tutta da verificare, l’uomo avrebbe avuto una discussione con quattro persone in via San Sebastiano, nel centro della città.

Durante la lite, i motivi sono ancora da chiarire, uno dei quattro lo avrebbe colpito con un coltello. È stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Indagini in corso per chiarire dinamica.