Pianura, calci e pugni alla moglie per soldi: arrestato marito violento

I carabinieri di Pianura hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione un 31enne. Ha aggredito e minacciato la moglie chiedendo denaro, probabilmente per acquistare stupefacenti.

Quando i militari sono intervenuti la donna ha raccontato di episodi simili già a partire dallo scorso mese. Tuttavia, non aveva mai avuto il coraggio di denunciare. L’uomo è finito in manette ed è stato condotto al carcere di Poggioreale.