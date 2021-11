Pericolo di esplosione causa fuga di gas: chiusa via Cilea ed evacuato un palazzo

Cronaca di Napoli: una bombola di gas a rischio esplosione ha costretto alla chiusura al traffico di via Cilea (dove è stato anche evacuato un palazzo).

Mattinata complicatissima per il traffico nella città di Napoli, dove via Cilea (nel cuore del Vomero) è stata chiusa per il pericolo di esplosione a causa di una fuga di gas.

Un palazzo è stato infatti evacuato, dopo l’incendio di un furgone che trasportava bombole di acetilene, un gas molto instabile utilizzato per saldature.

Sul posto i Vigili del fuoco hanno domato le fiamme, transennando la zona con l’ausilio di Carabinieri e Polizia: si attende l’arrivo degli artificieri previsto intorno alle 11 per mettere in sicurezza le bombole di acetilene.

Come riporta il “Corriere del Mezzogiorno”, proprio nella giornata di ieri erano intervenute squadre di manutenzione per controllare alcune infiltrazioni d’acqua nel fabbricato poi evacuato.

Traffico in tilt, con le auto provenienti da via Cilea che possono solo entrare in Tangenziale, mentre è stata chiusa l’uscita.

Foto: “Videoinformazioni”