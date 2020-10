Per Paolantoni, una cena da Ieri oggi, domani e poi a Tale e quale show

Francesco Paolantoni prima di dedicarsi al programma “Tale e Quale Show” in onda in prima serata il venerdì su Rai 1, sì è concesso una cena di specialità partenopee nel noto ristorante di Pasquale Casillo.

Sono sempre di più gli artisti che frequentano il noto locale di Pasquale Casillo, “Ieri, oggi, domani”. Attratti da tante bontà culinarie e dalle specialità divise tra la qualità degli ingredienti e la tradizione, sono sempre in aumento, insieme ai clienti, i personaggi del cinema del teatro e della televisione ammaliati dalle delizie della Trattoria e Pizzeria, di via Nazionale.

Tra questi, un beniamino del pubblico napoletano come l’attore, Francesco Paolantoni, che prima di dedicarsi anima e corpo al suo nuovo trascinante impegno televisivo con il programma “Tale e Quale Show” in onda in prima serata il venerdì su Rai 1, sì è concesso una luculliana cena in casa Casillo.

Con una particolare predilezione per tutto ciò che rappresentano le bontà di una Napoli immortale e con una grande vocazione per i miti del cinema e dello spettacolo, come quella stessa Sofia Loren che insieme a Mastroianni e a De Sica, diede vita proprio al film che ispira il nome del locale, il patron Casillo con l’estro dello chef Antonio Castellano e la bravura del pizzaiolo Gianni Ostetrico, porta a tavola tra mare, terra e pizze, una serie di bontà legate a doppio filo ai simboli di una terra romantica e popolare.

Tra le tante delizie, a conquistare i palati da “Ieri oggi, domani,” sono, tra gli altri, piatti come la “mozzarella in tempura”, gli “spaghetti alla Nerano” gli “scialatielli con gamberoni, pesce spada e vongole veraci, e la celebre “pasta e patate con le scorzette di parmigiano”. E ancora, parlando di secondi di terra e di mare, irresistibili risultano la “frittura di paranza”, il “baccalà e ceci” e la “tagliata di vitello”.

Nel ritrovo di Pasquale a fare bella figura sono anche i dolci che concludono il pranzo o la cena in un modo sempre unico. Contando anche su delle selezionate etichette di bianchi e rossi, su una vasta gamma di bollicine e su tante birre artigianali, “Ieri oggi, domani”, per gli amanti della buona tavola, si trasforma in un punto di riferimento speciale e garantito.