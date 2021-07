“Peppy Night Summer Tour” all’ex Nato di Bagnoli in programma sabato 17 è spostata al 22 luglio

“Peppy Night Summer Tour” all’ex Nato di Bagnoli a causa del cattivo tempo la replica di sabato 17 è spostata al 22 luglio.

Continua con successo “Teatrando sotto le stelle” all’ex Base Nato di Bagnoli ma il brutto tempo ci mette lo zampino per la replica del 17 luglio dello spettacolo di Peppe Iodice “Peppy Night Summer Tour”.

Così mentre per domani sera 16 luglio tutto è confermato con un sold out già annunciato, per sabato a causa delle avverse condizioni atmosferiche che prevedono precipitazioni abbondanti e vento, lo show di Iodice è spostato al giorno giovedì 22 luglio ore 21.

I Biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data . Si ricorda che i bambini sotto i 12 anni non pagano. Per Info: 081629908