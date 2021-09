Peppino Di Capri in concerto venerdì 10 settembre all’Ex Base Nato di Bagnoli

Venerdì 10 settembre alle 21.00, all’Ex Base Nato arriverà un’icona della canzone italiana e internazionale come Peppino Di Capri.

Grande appuntamento all’ex Base Nato di Bagnoli, dove, dopo il rinvio per le avverse condizioni meteo, venerdì 10 settembre alle 21.00, arriverà un’icona della canzone italiana e internazionale come Peppino Di Capri.

Per il pubblico, un indimenticabile concerto inserito nella rassegna “Teatrando Sotto le stelle”, voluta da Pino Oliva con il Teatro Troisi e Rino Manna con il Teatro Palapartenope, capace di procurare emozioni e grandi momenti di musicale romanticismo.

Inconfondibile simbolo della canzone italiana, Peppino di Capri con il suo concerto condurrà come per magia il pubblico in un viaggio attraverso le passionali canzoni di sessant’anni di straordinaria carriera.

Con i successi all’attivo capaci di fare innamorare intere generazioni, l’artista che conta anche ben quindici partecipazioni al Festival di Sanremo, spazierà alla sua maniera tra le canzoni che hanno fatto la storia delle musica leggera italiana. In palcoscenico insieme alla sua voce e alla sua musica sessant’anni di melodie indimenticabili insieme alle interpretazioni dei classici napoletani in chiave moderna.

Unico cantante italiano a salire sullo stesso palco calcato dai Beatles, Peppino di Capri si colloca sicuramente tre le voci più amate e conosciute del panorama musicale italiano. Nel concerto a tornare in auge saranno quei successi che lo hanno reso famoso in tutto il mondo.

Da “Roberta” a “Champagne”, da “Let’s twist again” (primo Disco d’oro con un milione e duecentomila copie vendute) a “St. Tropez twist”, da “Me chiamme ammore” a “Voce ’e notte”, da “Malatia” a “Nun è peccato” (un 45 giri che vendette un milione di copie), da “E mo’ e mo’” a “Il sognatore” e tanti altri brani celebri, fino ad arrivare a oggi e perchè no, anche a domani.