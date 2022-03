Peppe Barra al Teatro delle Rose con “Mediterranee” (Atena – Bari – Napoli)

Dopo Peppe Barra il mini cartellone del Teatro delle Rose di Piano di Sorrento proseguirà il 31 marzo con Francesco Cicchella in scena con “Ma perché non fai il cantante?”.

Continua con Peppe Barra al Teatro delle Rose di Piano di Sorrento, martedì 22 marzo ore 21.00, la rassegna “Ricominciamo- Andrà tutto bene”. Un progetto realizzato dalla AG produzioni teatrali con l’ausilio finanziario della Camera di Commercio di Napoli che, dopo il sold out del primo spettacolo con Biagio Izzo, presenta uno dei più grandi artisti del panorama musicale e teatrale di una Napoli senza tempo.

Ed è così che scegliendo come punto di riferimento la penisola sorrentina e pensando ad una ripartenza capace di riavvicinare le persone all’arte del palcoscenico, gli organizzatori per il secondo appuntamento del progetto hanno pensato ad un personaggio come Barra, lo stesso, che si presenterà al suo pubblico con “Mediterranee” (Atena – Bari – Napoli).

Un progetto speciale di musica, canti e prosa, con Marina Mulopulos (Atene) Rosalba Santoro (Bari) Alessandra Bene (Napoli) Barbara Buonaiuto (Napoli) voce recitante Rosalia Porcaro e l’orchestra dal vivo con Paolo Del Vecchio chitarra e bouzouki, Luca Urciuolo pianoforte e fisarmonica, Sasà Pelosi basso, Ivan Lacagnina percussioni, Ivan Del Vecchio mandolino, Luigi Pelosi contrabbasso e Alessandro De Carolis flauti.

Dopo Peppe Barra il mini cartellone proseguirà il 31 marzo con Francesco Cicchella in scena con “Ma perché non fai il cantante?”; il 6 aprile, con Paolo Caiazzo e lo spettacolo “Non mi dire te l’ho detto” e infine il 22 aprile, con “VeseVus” e gli artisti Laura Amendola, Milena Setola e tutta la Compagnia Stabile del Teatro delle Rose formata da 12 cantanti e attori e 8 ballerini.

Per tutti, un’opportunità per fondere insieme la cultura teatrale e musicale con il turismo e le bellezze senza eguali di uno dei luoghi più famosi del mondo. Grazie agli artisti in programma e grazie al fascino delle penisola, tutti gli spettacoli si tramuteranno in un momento da ricordare e in una testimonianza di passione per la propria terra. Seguito dalla messa in onda degli eventi sui canali Rai 5 e Rai Play, tutto il progetto intende creare una nuova ventata di ottimismo insieme a una vera e definitiva ripartenza nel segno del teatro e della vita.