Pensioni agosto 2021: ecco le date dei pagamenti stabilite da Poste Italiane

Pensioni agosto 2021: ecco il calendario per i pagamenti presso gli uffici di Poste Italiane.

Ecco le date del pagamento delle pensioni di agosto, stabilite dal calendario di Poste Italiane. Come è ormai abitudine, Poste Italiane ha scelto di non concentrare il ritiro delle pensioni in un’unica data, col preciso scopo di evitare assembramenti.

I pensionati potranno ritirare le pensioni di Agosto 2021 presso Poste Italiane, a partire dal 27 Luglio 2021, seguendo questo calendario:

cognomi dalla A alla C martedì 27 luglio;

cognomi dalla D alla G mercoledì 28 luglio;

cognomi dalla H alla M giovedì 29 luglio;

cognomi dalla N alla R venerdì 30 luglio;

cognomi dalla S alla Z sabato 31 luglio.

I titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution ed i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare l’importo dagli oltre 7000 ATM Postamat.

I cittadini con età pari o superiore a 75 anni possono richiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro all’arma dei Carabinieri.

Presso gli Istituti di Credito invece, la Pensione Inps potrà essere prelevata allo sportello da lunedì 2 agosto.