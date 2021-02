Patente, revisione, bollo auto, carta d’identità e passaporto: scadenze prorogate

Patente, revisione, bollo auto e carta d’identità e passaporto: il Governo ha prorogato le varie scadenze. Ecco tutti i dettagli.

L’emergenza Covid 19 ha portato il Governo a prorogare le scadenze della patente di guida, della revisione e del bollo auto, della carta d’identità e del passaporto. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Patente di guida

La validità delle patenti di guida con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 è prorogata fino al 29 luglio 2021. Quelle rilasciate in Italia, con scadenza compresa 1° febbraio-31 agosto 2020, sono valide per la circolazione negli altri Paesi dell’Ue per sette mesi a partire dalla data di scadenza. Ma se è scaduta non può essere usata come documento di identità. Le patenti con scadenza 31 gennaio 2020-30 aprile 2021 sono valide fino al 30 aprile 2021.

Revisione auto

Le auto con la revisione scaduta tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020 possono circolare sul territorio nazionale fino al 28 febbraio 2021. Invece per quelle in scadenza 2021, al momento, l’unica novità riguarda l’aumento del prezzo dei collaudi di 9,95 euro.

Bollo auto

Per il bollo auto ci sono delle differenze regionali. Ad esempio, in Campania, se il bollo è scaduto il 31 dicembre 2020 è possibile pagarlo entro oggi, lunedì 1° febbraio 2021.

Carta d’identità

Tutti i documenti di identità scaduti a partire dal 31 gennaio 2020 sono validi fino al 30 aprile 2021, eccezion fatta per l’espatrio, che deve avvenire entro la data di scadenza riportata sul documento.

Passaporto

Stesso discorso per il passaporto, la cui validità è stata invece prorogata fino al 30 aprile 2021, ma solo per l’identificazione e non per l’espatrio.