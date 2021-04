Pasquale Casillo in prima linea contro il Covid armato di tradizione e bontà

“Ieri, oggi, domani”, continua a mettere a punto giorno dopo giorno le più straordinarie prelibatezze culinarie .

- Advertisement -

Una grande forza e un’inarrestabile simpatia. Sono questi i segreti del successo di Pasquale Casillo (nella foto). In via Nazionale a Napoli, dopo aver portato ai vertici della popolarità la trattoria e pizzeria “Ieri,oggi, domani”, il patron Pasquale, continua a raccogliere i consensi dei buongustai di tutto il mondo.

Un ritrovo più che accogliente, quello del noto ristoratore, dove lo chef di casa Antonio Castellano, nel fondere insieme la tradizione con l’innovazione e la qualità dei prodotti, continua a offrire senza sosta ( anche in questi giorni di pandemia) la possibilità di tanti momenti magici all’insegna del gusto e della cucina d’autore.

Dopo essersi organizzato con il delivery e l’asporto, in attesa che tutto torni alla normalità, “Ieri, oggi, domani”, continua a mettere a punto giorno dopo giorno le più straordinarie prelibatezze culinarie.

Dai piatti di terra tipici della storia del territorio a quelli marinari con i prodotti di un Mare Nostrum più che mai prodigo di bontà, con Castellano in cucina e con il pizzaiolo Gianni Ostetrico al banco delle pizze, tutto ha il sapore e il gusto di una tavola senza tempo. Giungendo in via Nazionale, o magari ordinando al numero 081 206717 è possibile assaggiare il meglio della gastronomia napoletana e nazionale.

Studioso e sostenitore della tradizione culinaria campana e sempre attento alla modernità e alla internazionalità dei suoi piatti, Casillo, affiancato dallo chef e dal pizzaiolo di casa, continua a dare prova ad amici e clienti della sua significativa e lunga esperienza.

Dividendosi tra vip, buongustai e personaggi dello spettacolo, Pasquale Casillo insiste nell’innalzare i valori del successo del suo gettonato “Ieri, oggi, domani”. Per tutti, con la bontà in primo piano e senza dimenticare i buoni vini, la birra e i dolci artigianali, una grande opportunità per trascorrere dei momenti di ristoro nel nome della tavola e della tradizione.