Parma-Napoli, Gattuso prepara l’esordio con un occhio al calciomercato

Mentre Giuntoli lavora per sfoltire la rosa, prima di provare a piazzare gli ultimi colpi, il tecnico sceglie i titolari da schierare al Tardini.

Ultimi ritocchi al modulo, trovare la concentrazione giusta al termine dell’estate covid e in un calciomercato ancora in pieno fermento. E’ questo il duro lavoro di Rino Gattuso che prepara l’esordio stagionale del suo Napoli a Parma nell’anticipo di ora di pranzo di domenica.

L’orientamento del tecnico è di ripartire dal 433 della scorsa stagione in attesa che la squadra metabolizzi al meglio il nuovo 4231 e restano quindi da fare le scelte su chi è più pronto a cominciare dall’attacco con il ballottaggio tra Petagna e Osimhen.

A Parma non ci sarà Arek Milik che ormai si allena ai margini della squadra in attesa di passare alla Roma per 25 milioni di euro con un ricco ingaggio da 4.5 milioni l’anno, sbloccando anche la partenza di Dzeko verso la Juventus. Ma il Napoli aspetta altri addii a cominciare da Koulibaly che però resta in attesa di un’offerta adeguata al Napoli da parte del Paris Saint Germain e che quindi domenica sarà in campo a Parma al fianco del greco Manolas.

Tra i nuovi azzurri in Emilia Romagna anche Petagna, ancora un po’ indietro nella preparazione dopo esser guarito dal covid, ma che vuole brillare in azzurro: “Il Napoli – ha detto ieri – è una grande squadra e deve tornare in Champions League. L’Europa League è un altro obiettivo perché è una coppa importante. Avremo tanti impegni, ma siamo attrezzati per giocare tutte le competizioni”.

La punta ricorda il suo percorso e le sue ambizioni: “Mi sono conquistato tutto ciò che ho fatto – ha detto – visto che sono 4-5 anni che gioco tutte le partite in Serie A, ho segnato 30 gol negli ultimi due anni. Il Napoli mi ha voluto e voglio migliorare ancora. L’Europeo? E’ un obiettivo. La Nazionale passa però attraverso Napoli, devo allenarmi bene e giocare. Se farò bene, la Nazionale sarà una conseguenza”.

Attende l’avvio del campionato anche il presidente azzurro De Laurentiis che guarderà la partita da casa a Roma dove sta trascorrendo l’isolamento dopo aver contratto il covid19. Le sue condizioni sono stabili e non preoccupanti, visto che i medici non hanno mai valutato l’opportunità di ricoverarlo: De Laurentiis passa questi giorni molto al telefono sia sul versante cinematografico che su quello calcistico, con frequenti contatti con Gattuso per l’avanzamento della squadra e con il ds Giuntoli sulle operazioni di mercato.