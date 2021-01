Linea dura contro i parcheggiatori abusivi a Napoli: 47 denunciati

Prosegue la guerra contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi a Napoli: durante il fine settimana i carabinieri hanno denunciato 47 persone.

Linea dura dei Carabinieri nei confronti dei parcheggiatori abusivi a Napoli. I militari del Comando Provinciale del capoluogo campano tra sabato e domenica hanno identificato 371 persone e controllato 218 veicoli. 47 i parcheggiatori abusivi denunciati.

I Carabinieri li hanno individuati in varie zone della città.

I parcheggiatori – tutti uomini – esercitavano la loro attività in varie zone. Nel centro i parcheggiatori sono stati individuati in piazza Matteotti, in piazzetta San Pasquale e nei pressi del Vecchio Policlinico. Altri invece erano in piazza Cavour, in piazza del Carmine, in piazza Duca degli Abruzzi e in piazza Calenda. Controlli e denunce anche in via Metastasio e in via Rossetti del quartiere Fuorigrotta. Al Vomero, i Carabinieri della locale compagnia hanno denunciato alcuni parcheggiatori con la recidiva nel biennio, erano nelle immediate vicinanze delle zone ospedaliere e in quelle della movida.

I carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno invece effettuato i controlli e le denunce in piazza Arabia, in via Argine nei pressi di un centro commerciale e in viale delle Metamorfosi, zona ospedaliera.