Paolo Iacovelli: nuova avventura alla guida dell’Ischia Marine Club

Paolo Iacovelli: nuova avventura in serie B alla guida dell’Ischia Marine Club per l’ex allenatore dell’Acquachiara.

- Advertisement -

Nuova e ambiziosa avventura per Paolo Iacovelli. Riparte dalla serie B con rinnovato entusiasmo il tecnico napoletano, ex allenatore dell’Acquachiara e della Cesport. Sabato 20 febbraio sfida alla Simone Vitale contro la Polisportiva Oasi Salerno (ore 16).

Campionato inedito e formula adattata alle esigenze del momento. Ai nastri di partenza Pasquale Turiello, Domenico Mattiello, Ciro Centanni, Gianmarco Anello, Simone Santamaria, Antonio Vitullo, Giacomo Saviano, Carlo Simonetti, Dario D’Antonio, Alessandro Gargiulo, Andrea Roberti, Francesco Cerchiaro, Andrea Leonardo, Marco Amato, Michele Gargiulo, pronti ad allacciare la calottina.

Ischia Marine Club nel girone 6 con San Mauro, Basilicata Nuoto 2000 e Waterpolo Bari. Il club presieduto da Francesco Di Iorio mira a conquistare la serie A2.

Esteso anche al torneo nazionale di B l’obbligo dei tamponi a tutto il gruppo squadra, da effettuare 72 ore prima di ogni partita, come disposto dalla Fin. Le gare casalinghe dei pallanuotisti guidati da Iacovelli alla piscina Felice Scandone, dove stanno ultimando la preparazione in vista dell’esordio in cadetteria.