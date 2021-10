Paolisi: Carabinieri arrestano un 24enne per rapina impropria in supermercato

Cronaca di Benevento: i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 24 anni per rapina all’interno di un supermercato a Paolisi.

Alle prime ore dell’alba, a seguito di telefonata giunta alla Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Montesarchio, dove veniva segnalato un soggetto che, poco prima, si era impossessato di merce posta su di alcuni bancali nei pressi di un noto supermercato di Paolisi situato sulla SS7 Appia, militari della Stazione Carabinieri di Arpaia si portavano immediatamente sul luogo indicato.

Gli operanti, giunti sul posto, intercettavano il soggetto nel mentre si trovava ancora all’interno del magazzino e, alla vista dei militari, lo stesso cercava di guadagnare la fuga lanciando degli oggetti all’indirizzo degli operanti ma veniva prontamente raggiunto e bloccato.

Il soggetto, identificato in un 24enne, originario del Gambia, senza fissa dimora, veniva condotto presso la caserma di Arpaia e quindi dichiarato in stato di arresto per il reato di rapina impropria con successiva traduzione, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, presso la Casa Circondariale di Benevento. La refurtiva veniva consegnata al legittimo proprietario.