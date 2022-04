Pallanuoto serie A2: L’Aktis Acquachiara vince contro la Barbato Design Vela Ancona

Pallanuoto serie A2 girone sud: L’Aktis Acquachiara piega 9-8 la Barbato Design Vela Ancona e conquista un successo che vale oro.

Coglie una vittoria di capitale importanza l’Aktis Acquachiara che nell’incontro valevole per la ventesima giornata del girone Sud del campionato di serie A2 supera 9-8 la Barbato Design Vela Ancona. I partenopei sfruttano così nel migliore dei modi l’onda lunga dell’entusiasmo derivante dal pari di Civitavecchia e grazie alla contemporanea sconfitta dei laziali alla Scuderi contro la Copral Muri Antichi li agganciano in classifica. Ottima la prova dei padroni di casa che approcciano il match nel migliore dei modi, chiudono il primo parziale sul 4-1, Alvino para un rigore a Diego Bartolucci, e arrivano a metà gara sul 5-3. La reazione d’orgoglio degli ospiti, che arrivano a Napoli in formazione rimaneggiata, consente loro di riequilibrare la contesa ed agguantare il 6-6 nella prima parte del terzo parziale; quando tutto lascerebbe presagire il possibile cambio d’inerzia del confronto i giovani biancoazzurri compiono il capolavoro di giornata piazzando il break di 3-0 che gli permette di andare a riprendersi un successo di cruciale importanza anche grazie alla capacità di saper soffrire nel finale gestendo nel migliore dei modi il ritorno della formazione dorica. Gli errori che la squadra commette ancora in fase di finalizzazione o le leggerezze punite dai rivali di turno con gol evitabili costituiscono il margine di crescita più grande di un gruppo che continua a migliorare partita dopo partita e lotterà fino alla fine per riuscire a raggiungere l’agognato traguardo salvezza.

Walter Fasano commenta così la prova della squadra:” Oggi abbiamo disputato una buona gara, siamo partiti bene chiudendo il parziale di apertura sul 4-1 ma nei due periodi centrali qualche disattenzione di troppo e i soliti errori hanno fatto sì che l’Ancona rientrasse fino al 6-6. Siamo stati bravi a non disunirci e a piazzare un bel break nel quale mi sono piaciuti i ragazzi per la voglia di andare a riprendersi quel vantaggio che poi abbiamo gestito con fatica nel finale anche perché avevamo di fronte una signora squadra. Sono contento perché la squadra ha disputato ancora un’ottima partita. Commettiamo sempre alcuni sbagli in attacco dovuti all’inesperienza e ripetiamo errori da polli in difesa che ci costano gol che sono evitabilissimi però nel complesso la prestazione è stata ottima. Guardiamo avanti, settimana prossima ci aspetta una partita molto difficile ma inizieremo a pensarci da lunedì”.