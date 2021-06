Pallanuoto, Nantes Vomero ai playoff di serie C per la gioia di mister Galasso: “Grande soddisfazione”

Nantes Vomero: la squadra allenata da Fabio Galasso ha raggiunto i playoff del campionato di serie C con due giornate di anticipo.

Un bellissimo risultato, quello conseguito dalla Nantes Vomero, compagine partenopea di pallanuoto. I ragazzi guidati da mister Fabio Galasso hanno infatti raggiunto, con due giornate di anticipo, la qualificazione ai playoff del campionato di Serie C.

Davvero un traguardo inaspettato, visto che si tratta di una formazione molto giovane, che però ha meritato sul campo le posizioni di vertice rivelandosi una bella rivelazione. Per la gioia di mister Fabio Galasso: “Una grande soddisfazione– ha dichiarato il tecnico alla redazione di 2A News – Questo risultato non è un punto di arrivo ma di partenza. Andremo a giocarci questi playoff senza alcun tipo di pressione per la nostra squadra.

Sono abituato a viaggiare con un profilo basso e a questo punto l’appetito vien mangiando. Tengo tantissimo alla crescita dei miei ragazzi e questi playoff saranno un bel banco di prova per gli anni futuri”.

La Nantes Vomero giocherà contro Nuoto 2000. Galasso ci tiene inoltre ad elogiare tutta la società per il bel lavoro svolto, “dal presidente Frulio Fernanda e tutto lo staff, per cui voglio ringraziare il dirigente Michele Di Leva, il team manager Angelo Di gloria e il fisioterapista Marco Tortora”.