Pallanuoto. La Canottieri Napoli vola in Sicilia contro il Catania

Pallanuoto. Settima di andata. La Canottieri Napoli domani in Sicilia con il Catania alle 15,00 . Paolo Zizza: “In questo campionato non ci sono partite facili e quanto meno scontate”.

Dopo la sfortunata partita casalinga persa con la Roma, la Canottieri Napoli deve cercare di guadagnare a Catania i punti persi sabato scorso a Casoria. Nella piscina comunale “Francesco Scuderi” di Catania, con inizio alle ore 15, i giallorossi affronteranno la formazione siciliana che dopo sei giornata è ultima in classifica a zero punti.

Pronostico favorevole ai giallorossi che comunque troveranno degli avversari agguerriti che tenteranno di invertire il loro trend negativo cercando di sfruttare il turno casalingo.

“In questo campionato non ci sono partite facile e quanto meno scontate – ha detto Paolo Zizza, allenatore della Canottieri Napoli – Massimo rispetto per tutti gli avversari e quindi anche per il Catania che in casa si è sempre fatta valere anche se poi ha zero punti in classifica. Quindi massima concentrazione e naturalmente il nostro obiettivo è quello di puntare alla vittoria che in questo momento ci serve per la classifica e per il morale”.