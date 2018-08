Pallanuoto. La Canottieri Napoli debutta a Bogliasco in Coppa Italia

La Canottieri Napoli debutterà a Bogliasco il 21 settembre nel turno eliminatorio di Coppa Italia di pallanuoto maschile.

La Canottieri debutterà a Bogliasco il 21 settembre nel turno eliminatorio di Coppa Italia di pallanuoto maschile con la nuova formula voluta dalla Federazione. Nella cittadina ligure, oltre ai padroni di casa anche Rari Nantes Savona e Trieste.

Il via tra venerdì 21 e sabato 22 settembre e conclusione a marzo con una final eight e non più con una final four, come avveniva sino alla scorsa stagione. Dispensate dal primo turno non più quattro squadre ma solo due, Pro Recco e Brescia, ultime finaliste sia per lo scudetto che per la Coppa Italia.

Nel turno preliminare del 21 e 22 settembre scenderanno in acqua le altre 12 formazioni di A1, suddivise in tre gironi da 4, ospitati in concentramento dalle due neo promosse dall’ A2, Quinto e Roma, e dal Bogliasco, ultima squadra a essersi garantita la salvezza lo scorso campionato.

Ad Albaro il Quinto ospiterà Catania, Posillipo e Sport Management Verona; a Roma i padroni di casa avranno Lazio, Floren tia e Ortigia, mentre a Bogliasco arriveranno Savona, Canottieri Napoli e Trieste. Le prime due di ogni raggruppamento accederanno alla final eight, la cui sede non è stata ancora stabilita, ma che si svolgerà da venerdì 8 a domenica 10 marzo.

Intanto un gradito ritorno nella formazione del Molosiglio, quella del diciottenne centroboa, Julien Lanfranco, scuola Canottieri Napoli, lo scorso anno in prestito all’Acquachiara dove mise a segno dodici reti solo in campionato.

La formazione giallorossa riprenderà la preparazione, domani sotto la guida di Enzo Massa e del preparatore atletico, Nicola Agosti. Paolo Zizza, impegnato con la Nazionale Under 18 femminile a Belgrado per il Mondiale, rientrerà a Napoli lunedì prossimo.