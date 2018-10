Pallanuoto, domani la Canottieri Napoli in Liguria con il Genova Quinto

Pallanuoto. Terza di campionato. Domani la Canottieri Napoli in Liguria con il Genova Quinto alle 18.

Dopo la bella e convincente prestazione contro l’Ortigia, la Canottieri Napoli affronta il Genova Quinto nella sua seconda trasferta di campionato. Si gioca domani alle 18 nella piscina di Albaro.

I liguri, con tre punti in classifica come i napoletani, sono reduci della sconfitta di misura rimediata sabato scorso a Roma con la Lazio. Si prevede quindi una gara equilibrata e combattuta con due squadre ancora alla ricerca di una propria identità.

La formazione allenata da Paolo Zizza cercherà di portare a casa la sua prima vittoria in trasferta in considerazione del fatto che la squadra sta crescendo e sta trovando quella amalgama necessaria per avere continuità nel gioco e soprattutto nei risultati.

Nessun problema di formazione per la Canottieri Napoli che affronterà il Quinto con gli stessi giocatori che hanno battuto l’Ortigia.

“Una gara per niente facile contro un avversario sicuramente alla nostra portata, ma su un campo difficile. Hanno battuto Trieste e hanno perso con la Lazio in trasferta di un punto – ha detto Paolo Zizza allenatore della Canottieri – Dobbiamo dimenticare la bella vittoria contro l’Ortigia ed essere concentrati su questi avversari. Prevedo una partita molto equilibrata e per vincerla dobbiamo entrare in acqua molto concentrati e con la giusta cattiveria agonistica”.