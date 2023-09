Pallanuoto, a Vico Equense il Torneo Fritz Dennerlein 2023

A Vico Equense da mercoledì 20 a venerdì 22 settembre 2023 si svolgerà il Torneo Fritz Dennerlein, nel nome del compianto campione e allenatore di nuoto e pallanuoto.

Sport e turismo. E ancora valorizzazione della risorsa mare, promozione e salvaguardia dell’ambiente e un messaggio sano per i ragazzi, improntato a valori autentici e ad un corretto stile di vita. Ritorna a Vico Equense il Torneo Fritz Dennerlein, nel nome del compianto campione e allenatore di nuoto e pallanuoto, che scelse non a caso la meravigliosa location vicana per vivere ed allenarsi.

Per il secondo anno consecutivo Andrea Scotti Galletta e Simone Mulazzani, rispettivamente presidente e vice presidente della Gls Napoli Lions, rilanciano la fortunata kermesse (da mercoledì 20 a venerdì 22 settembre 2023), che ha già riscosso notevole successo nell’edizione 2022.

E allora saranno Posillipo, Rari Nantes Salerno, Canottieri Napoli e De Akker Bologna ad affrontarsi nelle acque antistanti lo stabilimento balneare Antico Bagno Conca delle Sirene con sfondo Vesuvio (nella foto di Gianluca Madonna) e a contendersi l’ambito trofeo, che apre le porte all’imminente stagione agonistica.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Aiello, ha accolto nuovamente con entusiasmo l’iniziativa avallata da Ciro Maffucci, assessore al turismo, alla cultura e al marketing territoriale. La manifestazione è patrocinata dalla Fin, dal Coni Campania, dall’Arus e dal Comune di Vico Equense.

“Siamo orgogliosi di poter annunciare la seconda edizione di questa straordinaria manifestazione, il Torneo Fritz Dennerlein 2023, a cui sono personalmente legato. Il Fritz è un momento importante per la città di Vico, perché da un lato mostra la particolare sensibilità di questa città ai grandi eventi sportivi, culturali e turistici, e dall’altro per il suo impatto sulla comunità di Vico, in termini turistici e di immagine”, dichiara Maffucci.

“Tutto questo è stato reso possibile grazie all’impegno del Comune di Vico e alla partecipazione degli attori del posto, hotel, ristoranti, stabilimenti balneari e altri professionisti che si sono messi a disposizione per la perfetta riuscita della manifestazione.

Personalmente sono sicuro che sarà un bello spettacolo e Vico ha le porte aperte per accogliere tutti gli appassionati che vorranno seguire le partite del torneo nelle splendide acque della nostra Vico Equense”, conclude Maffucci.

Di seguito il programma:

Mercoledì 20 settembre 2023

Ritrovo all’Antico Bagno (ore 14) e saluti istituzionali di benvenuto del sindaco Giuseppe Aiello.

Gare di apertura

derby Canottieri Napoli-Posillipo (ore 15)

DeAkker Bologna-Rari Nantes Salerno (ore 16)

Presentazione delle squadre presso Le Axidie (ore 18.30) con il patron Antonio Savarese

Giovedì 21 settembre 2023

altro derby Posillipo-Rari Nantes Salerno (ore 9.30)

DeAkker Bologna-Canottieri Napoli (ore 10.30)

Triangolare Serie A2/B

Ischia Marine Club-Circolo Nautico Salerno (ore 11.30)

Ischia Marine Club- Gls Napoli Lions (ore 12.30)

Gls Napoli Lions-Circolo Nautico Salerno (ore 13.30)

DeAkker Bologna-Posillipo (ore 15)

Canottieri Napoli-Rari Nantes Salerno (ore 16.30)

Venerdì 22 settembre 2023

Finale 3° posto (ore 10.30)

Finale 1° posto (ore 12)

A seguire, subito dopo, le premiazioni.