“Palazzo Reale Summer Fest”, sold out per il nuovo spettacolo di Alessandro Siani

Palazzo Reale Summer Fest, da martedì 27 al 30 luglio e 4 e 5 agosto (le date sono già tutte sold out) in scena Alessandro Siani con il suo nuovo show “Libertà live tour “celebrazione 25”.

Proseguono gli appuntamenti del Palazzo Reale Summer Fest, il primo festival culturale realizzato all’interno di un luogo di straordinaria bellezza, il Giardino romantico di Palazzo Reale a Napoli. In programma tanti eventi culturali e musicali con grandi ospiti e performance indimenticabili.

Sarà possibile accedere al Giardino Romantico già a partire dalle 18,30, orario di inizio dell’Aperitivo reale, per poter godere dell’atmosfera magica di questi luoghi anche prima dell’inizio degli eventi, alle ore 21.40. Sarà possibile, inoltre, gustare degli ottimi drink anche dopo lo spettacolo, fino alle 00.30.

Sabato 24 luglio sarà la volta del concerto dei Goldstone a cui seguirà lo spettacolo comico di Alessandro Gori “Ho portato lo stand-up comedy in Italia”, mentre domenica 25 luglio ci sarà lo spettacolo di Aurora Leone “Quotidiana Mente una famiglia a pretesto”.

Si chiude la programmazione di luglio in bellezza: da martedì 27 al 30 luglio e 4 e 5 agosto (le date sono già tutte sold out) sarà possibile assistere allo spettacolo di Alessandro Siani che ha scelto proprio il Palazzo Reale Summer Fest per festeggiare i suoi 25 anni di carriera e per far debuttare il suo nuovo show dal vivo, “Libertà live tour “celebrazione 25” e il 31 luglio con il concerto di Gaia, vincitrice di Amici e salita alla ribalta con la hit “Chega”, che recupererà la scorsa data annullata per maltempo.

La manifestazione proseguirà fino al 5 settembre, sempre incorniciata dalla magia del Giardino Romantico di Palazzo Reale, dal giovedì alla domenica con innumerevoli appuntamenti di spettacolo dal vivo e all’aperto.

Concerti musicali, live performance, stand-up comedy, dibattiti culturali e giornalistici, reading ed eventi speciali, che vedranno la partecipazione dei maggiori rappresentanti del panorama culturale, artistico e musicale del Paese e che hanno già attirato nei primi appuntamenti quasi tremila persone.

Inoltre tutti i giorni dal giovedì alla domenica, a partire dalle 18:30 fino all’inizio degli spettacoli, ma anche alla fine dell’evento fino alle 00.30, si potrà godere gratuitamente dell’allestimento del festival, partecipando all’ “Aperitivo Reale” sempre nel Giardino Romantico.

Palazzo Reale Summer Fest si avvale della direzione artistica di Michele Mangini è prodotto da Best Live ed Emmeemme, in partnership con Ester Gatta.

Per info e programma completo

Facebook

https://www.facebook.com/palazzorealesummerfest

Instagram

https://www.instagram.com/palazzorealesummerfest/

Tel. 081 2470048

I biglietti sono acquistabili attraverso il sito www.go2.it, sul sito https://www.ticketone.it/ o tramite i canali social del festival

L’acquisto del biglietto per ciascun evento dà diritto a un ingresso omaggio per visitare il Palazzo Reale.