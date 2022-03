Ortensia Tropeano, bellezza e benessere in mani esperte: “Lancio OT Eyebrows, il siero per le sopracciglia”

Ortensia Tropeano: “Lancio OT Eyebrows il siero per le sopracciglia e esporto il mio know how fuori dalla Campania. Prendersi cura di sé è il vero senso della vita”.

Quasi trent’anni di esperienza e formazione. Ortensia Tropeano è un brand benessere che si è affermato sul territorio di San Giorgio a Cremano (in provincia di Napoli) con un centro frequentato da donne e uomini di tutta la regione e che ora si pone l’obiettivo di aprire nuovi punti in altre città d’Italia. Esperta di benessere, Ortensia Tropeano diventa beauty e wellness manager, pronta a esportare il suo know how fuori dalla Campania.

Il punto forte di Ortensia Tropeano sono le sopracciglia. Con una formazione di make up artist e visagista, per lei, le sopracciglia sono sempre stata una parte importantissima del viso. I due anni di lockdown hanno aguzzato il suo ingegno. «Con il viso coperto dalla mascherina, gli occhi sono diventati ancora più importanti; il nostro unico modo di comunicare – racconta Ortensia Tropeano –. Ho lavorato molto in contatto con un laboratorio ed è nato OT Eyebrows Conditioner, un siero per sopracciglia sicuro, efficace e capace di dare forza e struttura, nato dopo tanta ricerca e tante prove, che deve essere applicato per 3 mesi, mattina e sera. La formula ha la texture di un gel condizionante che crea un film leggero sulle sopracciglia, dalla rapida asciugatura. Contiene un’elevata percentuale di ingredienti attivi: un mix di proteine di origine vegetale in grado di nutrire, proteggere e detossificare le sopracciglia dalla radice, aiutando a riattivare la crescita con un effetto ridensificante e rinforzante in 30 giorni; Biotynoil tripeptide-1, che agisce già dopo 15 giorni aumentando fino a 3 volte la lunghezza e il diametro delle sopracciglia; Pantenolo e Estratto di equiseto, che conferiscono idratazione e rinforzano la struttura pilifera».

Le sopracciglia restano la sua grande passione ma Ortensia Tropeano è anche un’esperta di benessere e consiglia come prendersi cura di sé e della pelle di viso e corpo. Cosa fare prima di esporsi al sole e durante l’esposizione solare? «La pelle deve essere curata tutto l’anno. È necessario proteggersi dai raggi solari sempre, non solo in estate – spiega Ortensia Tropeano –. Irrinunciabile una skin care quotidiana, mattina e sera, con una crema in linea con la qualità del pelle e l’età della persona; e una volta a settimana bisogna agire con scrub e maschera. La protezione solare (da usare anche in inverno e in autunno) deve essere fattore 50. Per l’esposizione al sole, possiamo passare alla protezione fattore 30 solo quando la pelle si è scurita. Altra cosa importante da fare durante tutto l’anno sono le sedute di radiofrequenza, che stimola il collagene e l’acido ialuronico attraverso il calore. Insieme al viso, il corpo va costantemente curato con creme idratanti.

Il freddo e la copertura con abiti pesanti possono fare seccare la pelle. È importante prendersi cura si sé anche con integratori naturali. Per il viso: integratori a base di collagene; per il corpo: vitamina E e vitamina C, soprattutto. E poi sono sempre salutari lunghe passeggiate che in belle giornate di sole fanno assumere alla pelle la vitamina D».