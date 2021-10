Ora solare, lancette un’ora indietro: ecco quando accadrà

Ora solare: dopo sei mesi le lancette andranno indietro di un’ora. Ecco quando accadrà l’ormai consolidata tradizione.

Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre torna l’ora solare. Le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora alle 3 del mattino, che diventeranno dunque le 2, dopo sei mesi di ora legale.

Dormiremo un’ora in più, ma le giornate saranno più corte perché farà buio prima. Le lancette dei dispositivi digitali (come smartphone, computer e tablet) aggiorneranno automaticamente l’orario, mentre per i classici orologi l’operazione si dovrà fare manualmente.

L’ora solare rimarrà in vigore fino alla notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo 2022, quando dovremo nuovamente spostare le lancette avanti di un’ora, stavolta per impostare l’ora legale.