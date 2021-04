Omicidio a Miano, ucciso un pregiudicato del clan Russo in un bar

A Miano è stato ucciso un 60enne mentre era in un bar. La vittima era un pregiudicato ritenuto vicino al clan Lo Russo.

Lomicidio è avvenuto alle 17,30 nel quartiere di Miano, alla periferia Nord di Napoli. La vittima, Salvatore Milano, è un pregiudicato di 60 anni ritenuto vicino al clan Lo Russo.

Secondo le prime notizie gli uomini che hanno sparato sarebbero entrati in un bar in via Vittorio Veneto numero 3, e avrebbero colpito a morte il 60enne. .

Sul posto si sono recati i carabinieri della Compagnia Stella, per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.