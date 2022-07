“Oltre la linea summer 2022” al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Itinerarte, nell’ambito di “Campania è “ presenta, dopo le fortunate precedenti edizioni, “Oltre la linea summer 2022” previste il 25 – 26 – 27 luglio all’Anfiteatro del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa (via Pietrarsa 6, 80146 Napoli).

Dopo le precedenti e fortunate edizioni, ritorna con l’estate la rassegna dedicata alla danza contemporanea declinata nelle sue più svariate forme e sfumature. Il 25, 26 e 27 luglio,dalle ore 20.30, l’Anfiteatro del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ospita Oltre la linea summer 2022, nell’ambito del progetto “Campania è” promosso dall’AGIS e dalla Regione Campania, con il sostegno del Teatro Pubblico Campano.

Sono 7 le compagnie che presenteranno complessivamente 12 brevi performance di 15 minuti ciascuna, distribuite nei tre giorni della rassegna, per un totale di 4 performance al giorno.

La rassegna Oltre la linea, oggi alla sua XII edizione, ideata dall’associazione Itinerarte, mette insieme più realtà operanti nell’ambito della danza contemporanea, con l’obiettivo comune di avvicinare il danzatore al pubblico creando un rapporto di affinità emozionale. Sin dai suoi esordi propone uno spettacolo multiforme, composto da un susseguirsi di piccole performance – estratti di spettacoli interi – al fine di consentire al pubblico la fruizione di una visione variegata della danza, con differenti approcci tecnici e linguistici, attraverso la fusione multidisciplinare con altre forme d’arte.

<<L’attraversamento della linea non segna la fine ma il punto di giunzione – spiega Rosario Liguoro, presidente dell’associazione Itinerarte. La linea divide lo spettacolo in più segmenti, ognuno dei quali è foriero di messaggi e di tante possibili interpretazioni>>.

Un’altra caratteristica di Oltre la linea è quella di privilegiare la capacità di esprimere emozioni piuttosto che il virtuosismo in sé, di narrare, raccontare storie attraverso il viatico della creatività. Infine, spazio alle nuove compagnie. Quest’anno, insieme con le storiche realtà associative di Oltre la linea, quali, Akerusia Danza di Elena d’Aguanno, Excursus di Ricky Bonavita, Art Garage di Emma Cianchi, si è dato spazio a Sfera Ovale, una compagnia giovane, che presenterà per l’occasione dei nuovi coreografi, come Marcella Martusciello. Si consolidano, inoltre, i rapporti già iniziati nel 2022, con le nuove produzioni di ARB Company di Anna Maria Di Maio, Mart Dance di Marco Augiero e IVIR dance di Irma Cardano. Si ringraziano la direzione e lo staff del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa per la collaborazione.

25 luglio 2022

Akerusia Danza

Deviazione della rondine – prima parte: Sogno di infanzia e d’amore

Regia e coreografie di Fabrizio Varriale

Assistente alla regia: Chiara Alborino

Direzione e coordinamento artistico. Elena D’aguanno

Musica live, voce e canto di Elio De Nicolo

Testi e voce di Fabrizio Varriale

Interpreti Luigi Carpetta, Claudia Crispino, Francesca Fogliano, Fabrizio Varriale

Produzione Akerusia Danza

ARB Dance Company

Beyond Boundaries

Coreografia e costumi di Maria Caruso

Assistente alla coreografia: Antonello Apicella

Musica di Quixotic e Deeparture

Interpreti: Flavio Altieri – Vivianna Ferraro – Paola Luceri – Giulia Miraglia – Giada Tibaldi

Direzione artistica: Annamaria Di Maio

Mart Dance Company

Lux et Umbra/parte prima

Coreografie di Marco Auggiero

Interpreti: Valeria Di Lorenzo, Mirko Melandri, Francesca De Vita, Sara Lomazzo, Autilia Ranieri

Sfera ovale presenta

Malaorcula Compagnia di danza contemporanea

TRACCE. Semeiotica 2: I significati

Danzatrice: Marcella Martusciello

Voce: Marta Carbone

Percussioni e voce: Mariateresa Carbone

Clarinetto e voce: Julia Primicile Carafa

Lighting designer e video mapping: Imma Di Lillo

Performer: Sara Ametrano:

26 luglio 2022

Akerusia Danza

Deviazione della rondine – seconda parte

Nuvole in volo

Installazione “ala caduta in volo” a cura di Luisa Corcione, realizzata da Federica Calabrise

Tecnico e disegno luci: Ciro Di Matteo

Art Garage

Human- duo

Coreografie di Emma Cianchi

Mart Dance Company

Lux et Umbra/parte seconda

Sfera Ovale presenta

Malaorcula Compagnia di danza contemporanea

TRACCE. Semeiotica 2: I significati

Regista e danzatrice: Marcella Martusciello

Voce: Marta Carbone

Percussioni e voce: Mariateresa Carbone

Clarinetto e voce: Julia Primicile Carafa

Lighting designer e video mapping: Imma Di Lillo

Performer: Sara Ametrano

27 luglio 2022

Ivir dance

Let me know

Coreografie: Irma Cardano

Assistenti alla produzione: Laura Malgieri, Monica Cristiano

Interpreti: Monica Cristiano, Laura Malgieri, Flavio Altieri, Alfonso Donnarumma, Gaetano Borriello, Emanuele Esposito.

Compagnia Excursus/ Pindoc

Power_Game/Affinità

Coreografia: Ricky Bonavita

Musica originale: Michelangelo Lupone

Musiche: Autori Vari

Disegno luci: Danila Blasi

Costumi: Daniele Amenta, Yari Molinari

Interpreti: Valerio De Vita e Ricky Bonavita

Akerusia Danza

Terra di nessuno – estratto

coreografie: Sabrina D’Aguanno

Ideazione: Rosario Liguoro

Musiche: Massimo D’Avanzo

Interpreti: Marcella Martusciello, Mayra Minopoli, Francesca Gifuni

Coordinamento artistico: Elena D’Aguanno

Luci e Fonica: Ciro Di Matteo

Art Garage

Moonlight

Coreografie di Gennaro Maione

Direttore artistico: Rosario Liguoro

Direttore di scena: Ciro Di Matteo

Info e prenotazioni: +39 366 8711689