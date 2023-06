Odg, vittoria schiacciante di Giornalisti uniti per la Campania e Movimento unitario

Ottavio Lucarelli, presidente uscente riconfermato dell’Odg e giornalista più votato con 667 preferenze: “Maggioranza che garantisce compattezza informazione in Campania contro ogni tentativo divisivo”.

“Straordinaria vittoria di Giornalisti uniti per la Campania e Movimento unitario che conquistano undici seggi su dodici alle elezioni per l’Ordine della Campania. Una maggioranza schiacciante che garantisce la compattezza dell’informazione in Campania contro ogni tentativo divisivo. Grazie ai 2.500 giornalisti che hanno confermato, nel doppio turno elettorale, la maggioranza uscente”. Così Ottavio Lucarelli, presidente uscente riconfermato dell’Odg e giornalista più votato con 667 preferenze, dopo i risultati del ballottaggio.

Ecco la composizione del nuovo consiglio Odg:

PROFESSIONISTI:

Ottavio Lucarelli

Titti Improta

Alfonso Pirozzi

Marisa La Penna

Enzo Colimoro

Gerardo Ausiello

PUBBLICISTI:

Mimmo Falco

Salvatore Campitiello

Massimiliano Musto

REVISORI DEI CONTI

Francesco Marolda (Professionista)

Concita De Luca (Professionista)

Francesco Ferraro (Pubblicista)

Straordinario e schiacciante successo conseguito dalle liste “Giornalisti Uniti per la Campania” (professionisti) e “Movimento Unitario Giornalisti Campania” (pubblicisti) che complessivamente conquistano 11 seggi su 12.