Nu’ Tracks, rassegna al Teatro Bolivar di Napoli: Maldestro in concerto

Nu’ Tracks: venerdì 5 novembre Maldestro aprirà la rassegna in un concerto esclusivo solo piano, chitarra e voce al Teatro Bolivar di Napoli. Ospite Dario Sansone dei Foja.

Venerdì 5 novembre sarà Maldestro ad inaugurare la rassegna musicale curata dall’Associazione Nu’ Tracks presso il Teatro Bolivar di Napoli (quartiere Materdei, inizio ore 21, biglietto 13 euro al botteghino).

Il cantautore torna ad esibirsi nella sua città con un concerto esclusivo fatto solo con chitarra, pianoforte e voce. Un viaggio musicale introspettivo e intimistico caratterizzato da brani acustici riarrangiati per l’occasione durante il quale emergerà, come sempre, la sua originale voce graffiante e tormentata.

Maldestro è un autore raffinato, un poeta dei nostri tempi e, senza rinunciare all’ironia, racconta l’amore, la rabbia, la speranza, il disagio e la disperata voglia di vivere una vita piena di musica cogliendo così la magia profonda delle diversità sociali e umane. Un cantautore italiano a tutto tondo che ha avuto modo di collaborare con artisti del calibro di Fabrizio Moro, Peppe Barra, ‘A 67, Dario Sansone dei Foja (ospite della serata) e il produttore Taketo Gohara.

Durante il concerto non mancherà di cantare i brani che lo hanno reso celebre come “Il panico dell’ansia”, “Dimmi come ti posso amare” o “Abbi cura di te”, brano inserito nella colonna sonora del film “Beata Ignoranza” del regista Massimiliano Bruno, fino all’immancabile “Canzone per Federica”, traccia presentata al festival di Sanremo nel 2017 che lo ha consacrato a livello nazionale (con questa canzone si classificò secondo fra le “Nuove Proposte” e vinse il Premio della Critica “Mia Martini” relativo a tale sezione).