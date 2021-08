Notte di San Lorenzo a Napoli: i luoghi più suggestivi da cui ammirare le stelle cadenti

Notte di San Lorenzo a Napoli: ecco alcuni luoghi dove trascorrere la serata di martedì 10 agosto per ammirare le stelle cadenti ed esprimere un desiderio.

Sta per arrivare la notte di San Lorenzo, ovvero martedì 10 agosto, nella quale ognuno di noi può esprimere un desiderio guardando una delle tante stelle cadenti, le cosiddette Perseidi. Il punto da cui si originano ogni estate le stelle cadenti della notte di San Lorenzo è collocato nel cuore di Perseo, costellazione settentrionale omaggiante l’eroe greco che uccise Medusa. La tradizione vuole invece che le meteore altro non siano che lacrime, versate da San Lorenzo durante il suo supplizio, avvenuto a Roma nel 258 d.C., a seguito delle persecuzioni ordinate dall’imperatore romano Valeriano.

Le gocce di dolore, che oramai vagano eternamente nei cieli, scendono sulla terra nel giorno in cui il santo morì, creando un’atmosfera magica e carica di speranza, in modo da regalare fortuna e, quindi, l’attesa per cui si realizzino i desideri di chi le vede.

Notte di San Lorenzo a Napoli: i luoghi più belli da cui ammirare le stelle cadenti

Naturalmente la serata del 10 agosto è molto sentita anche nella città di Napoli, che ha la fortuna di avere dei luoghi straordinariamente suggestivi da cui poter ammirare le stelle cadenti per esprimere i propri desideri. Ecco alcuni dei luoghi più adatti per trascorrere la Notte di San Lorenzo.

Lungomare Caracciolo

Tra questi luoghi non può certamente mancare il Lungomare Caracciolo, l’ideale per guardare le stelle cadenti ed esprimere un desiderio magari durante una passeggiata con la persona amata o i propri cari.

Belvedere San Martino

Ancora più romantico, se possibile, è il Belvedere San Martino, da cui è possibile scorgere una vera e propria cartolina della città di Napoli, che già di per sé vale un’intera serata. Figurarsi poi quella delle stelle cadenti.

Parco Virgiliano

In questa mini-rassegna trova ovviamente posto anche il Parco Virgiliano, tra i simboli della collina di Posillipo. Un’altra splendida cartolina di Napoli.