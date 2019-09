Cronaca di Benevento: grave incidente stradale ieri notte sulla Telesina, nel quale hanno perso la vita un 49enne e il nipote di 15 anni. Grave una 20enne.

Tragico incidente stradale ieri sera sulla Statale Telesina, dove hanno perso la vita un uomo di 49 anni e il nipote di 15 anni.

Come riportato da “Il Mattino”, la tragedia è avvenuta nei pressi dello svincolo per Campobasso in località Torre Palazzo, in seguito allo scontro frontale tra una Mercedes ed un tir.

Le due vittime ed un terzo passeggero viaggiavano tutti a bordo dell’auto. A perdere la vita sono stati il conducente, un uomo di 49 anni, e suo nipote di 15, residenti a Grottaminarda, in provincia di Avellino.

Il terzo passeggero, una giovane di 20 anni, è stata portata all’ospedale Rummo di Benevento, dove è ricoverata in gravi condizioni. Sono intervenuti sul posto Polstrada, vigili del fuoco ed i sanitari del 118.

Foto: “Lab TV”