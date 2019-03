Cronaca di Benevento: grave incidente stradale ieri sera sulla Telesina, nel quale ha perso la vita un uomo di 27 anni.

Tragico incidente stradale ieri sera sulla Statale Telesina, dove ha perso la vita un 27enne originario di Paupisi (ma residente da tempo ormai a San Salvatore Telesino con la propria famiglia).

Come riportato da “Il Mattino”, l’incidente è avvenuto nei pressi di un’area di servizio nel territorio comunale di Faicchio. A bordo dell’auto con l’uomo c’era la figlia di 8 anni, trasportata in gravi condizioni all’ospedale Rummo di Benevento.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cerreto Sannita, gli uomini del commissariato di polizia di Telese e della Polstrada per i rilievi del caso e per veicolare il traffico in entrambi i sensi di marcia verso percorsi alternativi. Tempestivo è stato anche l’arrivo degli vigili del fuoco del vicino distaccamento della cittadina termale al lavoro per rimettere in sicurezza l’intera area interessata e le aree di prossimità.

Si è trattato con ogni probabilità di uno scontro frontale con una seconda vettura, proveniente dalla direzione opposta, il cui conducente ha riportato ferite non gravi. Nella carambola sono rimasti coinvolti anche due mezzi pesanti. Non è purtroppo la prima volta che episodi così drammatici accadono lungo quella strada.

Foto: “Ottopagine”