Benevento news: dramma a Montefalcone di Valfortore, dove un 16enne è stato ritrovato morto dai familiari. Il ragazzo si è impiccato alla trave di un capannone agricolo.

Dramma a Montefalcone di Valfortore (nel Beneventano), dove nella giornata di ieri, lunedì 19 agosto, un ragazzo di 16 anni si è tolto la vita impiccandosi con una corda a una trave di un capannone agricolo situato vicino la propria abitazione.

Come riportato da “Il Mattino”, a ritrovare il corpo, intorno alle 13, sono stati i familiari. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Sconosciute le cause che hanno spinto il giovane studente a compiere il terribile gesto, per cui sono al lavoro Carabinieri e medico legale.