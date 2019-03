Benevento news: al falso fisioterapista è stato sequestrato un attestato professionale contraffatto.

Scoperto un falso fisioterapista nella Valle Telesina. I Carabinieri della stazione di Telese Terme e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Benevento hanno infatti denunciato in stato di libertà un 51enne di Benevento per i reati di esercizio abusivo della professione di fisioterapista, falso ideologico e materiale.

Le indagini hanno portato i militari ad individuare a Telese Terme lo studio presso il quale il libero professionista si appoggiava per svolgere l’attività medica, a un indirizzo non corrispondente a quello indicato su internet.

Avuto contezza che l’uomo stesse svolgendo l’attività professionale, come confermato da alcuni clienti ignari di tutto, sabato scorso i Carabinieri hanno fatto accesso all’interno del locale, dove sono stati rinvenuti un attestato di abilitazione all’esercizio della professione di terapista della riabilitazione, rilasciato dall’ASL BN1, falso in quanto aveva sostituito su una pergamena genuina, riconducibile ad altra persona, le sue generalità. Questo documento era indispensabile per l’iscrizione all’Ordine dei professionisti, come realmente accertato, nonché per ottenere il conseguimento del diploma di Laurea in dottore in fisioterapia, rilasciato dall’Università di Foggia.

Negli stessi locali sono stati inoltre sequestrati un blocchetto di fatture e documentazione pubblicitaria riconducibili al 51enne, attestanti il carattere di continuità delle prestazioni fornite che, dall’escussione di alcuni pazienti, è stato appurato avvenisse da circa due anni.