Cronaca di Benevento: maxi sequestro di pesce (privo di tracciabilità e mal conservato) da parte dei Carabinieri del Nas a San Bartolomeo in Galdo.

Maxi sequestro di pesce nel Sannio. I Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, in collaborazione con i colleghi del NAS di Salerno hanno controllato due pescherie del comprensorio della Valfortore in prossimità delle feste natalizie, periodo in cui la vendita dei prodotti ittici ha il suo picco con i rischi che ne derivano per la salute con pesce a volte mal conservato o di scarsa qualità.

I militari al termine dei controlli hanno sequestrato complessivamente quasi 200 kg. di pesce di dubbia provenienza, poiché privo di qualsiasi tracciabilità, in un caso, anche mal conservato.

Le sanzioni amministrative elevate sono al momento pari a circa tremila euro e la merce sequestrata che non potrà più essere commercializzata per il consumo umano è del valore di oltre trecentomila euro.