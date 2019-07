Razzismo: negato contratto di locazione a due laureate in informatica perché “di colore”. L’episodio è stato denunciato dall’associazione Ekoclub.

Episodio di razzismo a Benevento, dove è stato negato un contratto di locazione a due laureate in Informatica solo perché “di colore”. A denunciare l’accaduto è stato il presidente dell’associazione Ekoclub, Luigi La Monaca.