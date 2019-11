Montesarchio, servizi di controllo del territorio: segnalazioni e denunce

I carabinieri della Compagnia di Montesarchio hanno portato a termine una vasta e diversificata operazione di perlustrazione e controllo del territorio.

Vasta e diversificata l’operazione di perlustrazione e controllo del territorio condotta nella serata di ieri dai Carabinieri della Compagnia di Montesarchio (BN), su disposizione del Comando Provinciale di Benevento, finalizzata principalmente al contrasto dei reati di tipo predatorio ed al controllo della circolazione stradale. Il servizio, svolto per massimizzare l’attivita’ preventiva e, se del caso, repressiva, ha interessato tanto le vie cittadine quanto le aree rurali delle varie contrade disseminateambito comuni di competenza. Tale attivita’ che ha visto l’impiego di n. 5 equipaggi automontati composti da n. 10 militari dipendenti dalla Compagnia ha consentito di controllare in totale 47 persone di interesse operativo e 31 veicoli, effettuare 5 perquisizioni, elevare 4 contravvenzioni al Codice della Strada, contribuendo cosi’ ad innalzare il senso di sicurezza e fiducia nelle Istituzioni da parte della cittadinanza.

Inoltre:

– in Montesarchio (BN), militari del locale Comando Stazione CC deferivano in stato di liberta’ una 52enne del luogo per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorita’ in quanto, sottoposta alla misura della presentazione alla P.G., ometteva di presentarsi in piu’ occasioni, senza giustificato motivo;

– in Sant’Agata de’ Goti (BN), militari del locale Comando Stazione CC deferivano in stato di liberta’ un 20enne originario del posto in quanto ritenuto responsabile di simulazione di reato e sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, per aver falsamente denunciato il furto di motociclo di sua proprieta’ a lui affidato in custodia a seguito di sequestro amministrativo, mentre era stato consapevolmente da egli stesso, smontato e ceduto a terzi quali pezzi di ricambio.

Nel contesto del medesimo servizio:

– in Sant’Agata de’ Goti (BN) militari dell’Aliquota Radiomobile segnalavano all’Ufficio Territoriale del Governo in qualita’ di assuntori di sostanze stupefacenti due ragazzi, rispettivamente di anni 20 e 21, trovati ciascuno in possesso di gr. 1 di sostanza stupefacente del tipo hashish. La sostanza stupefacente veniva sottoposta a sequestro amministrativo;

– in Montesarchio (BN), militari dell’Aliquota Radiomobile segnalavano all’Ufficio Territoriale del Governo in qualita’ di assuntore di sostanza stupefacenti un 30enne trovato in possesso di gr. 2 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. La sostanza stupefacente veniva sottoposta a sequestro amministrativo;

– in Bonea (BN), militari dell’Aliquota Radiomobile segnalavano all’Ufficio Territoriale del Governo in qualita’ di assuntore di sostanza stupefacenti un 33enne trovato in possesso di gr. 1 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. La sostanza stupefacente veniva sottoposta a sequestro amministrativo;

– in Montesarchio (BN) militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia CC, su segnalazione di cittadini, intercettavano un soggetto che si aggirava a piedi, con fare sospetto, nei pressi di esercizi commerciali del centro cittadino. L’uomo, identificato in un 51enne della provincia di Napoli con a carico svariati precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona, non riusciva a giustificare la sua presenza in zona e pertanto veniva allontanato con proposta per l’emissione di foglio di via obbligatorio.