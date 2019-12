Benevento: apre oggi, lunedì 23 dicembre, il nuovo ristorante di McDonald’s di via Nenni. Nel locale (in cui il 6 gennaio ci sarà una festa di inaugurazione) lavorano 60 persone.

Apre oggi il nuovo ristorante McDonald’s di Benevento, situato in via Nenni. Nel ristorante lavorano 60 persone, molte delle quali selezionate durante la tappa del McItalia Job Tour che si è svolta nel mese di ottobre. Per l’occasione, si terrà nella giornata di lunedì 6 gennaio la festa di inaugurazione del nuovo ristorante. Un’occasione per celebrare la nuova apertura con musica, animazione e truccabimbi per i più piccoli.

Nel ristorante, dotato di circa 260 posti a sedere tra interno ed esterno, è presente il McDrive, grazie al quale è possibile ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine direttamente dalla propria auto in modo comodo e rapido.

Presente anche il McCafé, uno spazio ideale per una colazione o una pausa: McCafé offre ai clienti la possibilità di gustare con calma un caffè di qualità e un’offerta varia di soft drink e prodotti da forno. Tutto questo in un ambiente costruito all’insegna del comfort, del calore e dell’accoglienza.

Il ristorante è dotato di chioschi digitali self-service grazie ai quali sarà possibile accomodarsi dove si desidera e aspettare che i prodotti acquistati vengano serviti al tavolo dal personale McDonald’s. I clienti che sceglieranno di ordinare tramite chioschi digitali potranno inoltre personalizzare alcune ricette, modificando le quantità degli ingredienti.

Inoltre il ristorante avrà uno spazio dedicato ai bambini, con giochi interattivi in sala ed area giochi esterna per intrattenerli durante tutta la loro permanenza.

Il ristorante di Benevento sarà aperto tutti i giorni dalle 7:00 alle 24:00. La corsia Drive sarà attiva tutti i giorni dalle 7:00 alle 01:00, con orario prolungato il venerdì e il sabato fino alle 04:00.