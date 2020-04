Coronavirus: il governatore De Luca ha stabilito con un’ordinanza che fino al 18 aprile la città sannita (in cui ci sono 19 positivi) diventa l’ottavo Comune zona rossa in Campania.

In aumento il numero dei casi positivi al Coronavirus nel Sannio, che nella giornata di ieri, mercoledì 8 aprile, sono passati da 103 a 133. Trenta casi in più, di cui 19 solo nella città di Paolisi (17 sono in isolamento domiciliare a domicilio, mentre due persone sono ricoverate all’ospedale San Pio di Benevento).

Un preoccupante aumento che ha spinto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a firmare un’ordinanza con la quale il Comune di Paolisi (in cui ci sono 2000 abitanti) diventa zona rossa fino al 18 aprile, stabilendo il divieto di ingresso e uscita. L’Asl di Benevento ha in particolare segnalato un rischio di focolaio epidemico dopo vari casi di contagio registrati in una famiglia che gestisce un’azienda avicola con 50 dipendenti: si attendono i risultati dei tamponi eseguiti sul personale dell’azienda avicola.

“Il provvedimento non deve spaventarci – rassicura il sindaco di Paolisi, Umberto Maietta – per i cittadini cambia poco, al contrario cresce l’attenzione delle autorità sanitarie sul nostro paese. Dovremo sopportare qualche restrizione nei movimenti ma il tutto si farà per garantire la maggiore sicurezza possibile alla popolazione“.

Sospesa l’attività degli uffici pubblici, salvo i servizi essenziali, viene consentito lo spostamento solo agli operatori sanitari, agli operatori dei servizi di emergenza ed agli esercenti impegnati nelle attività essenziali (comprese quelle di pulizia e sanificazione), purché muniti di dispositivi di protezione.

Dopo Ariano Irpino e Lauro (Avellino), Sala Consilina, Polla, Atena Lucana, Auletta e Caggiano (Salerno), Paolisi è l’ottavo campano dichiarato zona rossa.