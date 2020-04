Emergenza Coronavirus a Benevento: partiti i test rapidi disposti dall’Asl del capoluogo sannita. Stamattina sono stati eseguiti 320 tamponi su pazienti e personale della clinica Maugeri di Telese Terme.

320 test rapidi per il Coronavirus SARS-CoV-2 su pazienti e personale dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Maugeri” di Telese Terme. In attesa di ricevere dall’Azienda Ospedaliera “Moscati” di Avellino, che dovrebbe trasmetterli nelle prossime ore, gli esiti degli oltre 50 tamponi effettuati due giorni fa su altrettanti soggetti ritenuti più a rischio per contatto diretto con una paziente affetta da Covid-19 e deceduta presso l’Azienda Ospedaliera “San Pio”, l’Asl Benevento, in via precauzionale, ha disposto stamane l’esecuzione di 320 test rapidi all’interno della clinica “Maugeri”, allargando le verifiche sull’intera struttura.

Sotto controllo anche il centro Villa Margherita del capoluogo sannita, dove sono stati consegnati farmaci e dispositivi di protezione individuale (Dpi), prontamente messi a disposizione per il ritiro presso l’Ospedale del Mare di Napoli dall’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Campania. Un medico infettivologo dell’Asl Benevento, inoltre, a partire da questa mattina, sta verificando le condizioni di salute degli operatori e dei relativi nuclei familiari della casa di cura Villa Margherita posti in sorveglianza sanitaria domiciliare obbligatoria.

Infine, nonostante nella serata di ieri il tampone effettuato su un agente di Polizia penitenziaria dell’Istituto Penale per Minorenni di Airola, al momento ricoverato all’Azienda Ospedaliera “San Pio”, sia risultato negativo, l’Asl Benevento, sempre a scopo precauzionale, aveva già avviato, da ieri pomeriggio, uno screening all’interno del carcere di Airola, disponendo l’esecuzione di tamponi su tutto il personale e sui giovani detenuti. Non appena all’Asl Benevento saranno trasmessi, dai laboratori di riferimento, gli esiti dei tamponi effettuati nei giorni scorsi, ne sarà data tempestiva comunicazione.