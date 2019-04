Benevento news: tolleranza zero nell’area tra viale degli atlantici e piazza Castello (in cui sarà consentita una sosta non superiore a 30 minuti).

Comune di Benevento e Polizia municipale annunciano la linea dura contro la sosta selvaggia, specialmente nell’area tra viale degli Atlantici e piazza Castello (uno dei punti nevralgici del traffico cittadino).

Come riportato da “Il Mattino”, la “tolleranza zero” è scattata già da questa mattina, con le multe che aumenteranno sempre di più nei confronti dei trasgressori (avvertiti di tali disposizioni anche dall’apposita segnaletica verticale installata nei due punti). Gli stalli regolati con disco orario sono da esibire nell’abitacolo per non più di trenta minuti: dopo tale scadenza scatterà la contravvenzione.

“Non faremo altro che applicare quanto previsto dalle ordinanze comunali – spiega il vicecomandante della Polizia municipale, Fioravante Bosco -. Nei due punti è consentita la sosta a tempo con esposizione del disco orario. La segnaletica verticale del resto è chiarissima ma è diffusa la tendenza a non tenerne conto, confidando probabilmente nella scarsità dei controlli. È necessario dunque intervenire con ragionevolezza e rigore per invertire la tendenza. Lasciare le auto oltre il tempo consentito, oltre a costituire una precisa violazione rappresenta una condotta dannosa per le attività commerciali e dei servizi che in zona sono molto numerose. Garantire il ricambio dei veicoli in sosta risulterà benefico anche per gli esercizi commerciali”.