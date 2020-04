Benevento news: i Carabinieri di Cerreto Sannita hanno arrestato una 45enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

La notte scorsa, i Carabinieri della Stazione di Cerreto Sannita, su richiesta di personale sanitario del 118, sono intervenuti in un’abitazione isolata, sita in una contrada di quel centro, per una lite tra una coppia di conviventi.

Sul posto si accertava che la vittima, un uomo 52enne, riferiva di essere stato aggredito dalla propria compagna 45enne ed attinto alla spalla destra con un coltello da cucina di circa 30 cm. La donna, subito dopo essersi resa conto dell’insano gesto, prima che arrivassero i militari, si è data alla fuga.

Il ferito è stato soccorso e trasportato presso l’ospedale “Fatebenefratelli” di Benevento, dove è stato giudicato guaribile con prognosi di 10 giorni. La donna, a seguito dell’immediata battuta in zona, con l’impiego di altre pattuglie e militari della Compagnia di quel centro, è stata rintracciata dopo circa due ore nelle campagne circostanti, ancora in stato confusionale.

Accompagnata in caserma per gli accertamenti del caso è stata dichiarata in arresto con l’accusa per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L’arma del delitto, rinvenuta ancora sporca di sangue, è stata sottoposta a sequestro. Al termine delle formalità di rito, come disposto dal P.M. di Turno della locale Procura della Repubblica, la donna è stata tradotta alla casa circondariale di Benevento a disposizione della stessa Autorità Giudiziaria.