Cronaca di Benevento: fermati tre ragazzi di origini romene per il tentato furto in una gioielleria ubicata all’interno di un centro commerciale.

Le forze dell’ordine hanno arrestato un 20enne, un 28enne e un 27enne per il tentato furto presso la gioielleria Follie d’oro ubicata all’interno del centro commerciale Buonvento.

Come riporta “Il Mattino”, i tre (tutti di origine romena) sono residenti ad Aversa. I primi due sono stati catturati dai Carabinieri subito dopo il colpo fallito, mentre il terzo è stato fermato da una pattuglia di agenti della Volante, che lo ha fermato e condotto in questura per l’identificazione.

I primi due sono nel carcere di contrada Capodimonte, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica Flavia Felaco, e nelle prossime ore saranno interrogati dal gip Loredana Camerlengo. Il 27enne è invece già stato ascoltato del capo della Squadra Mobile, Emanuele Fattori.