Cronaca di Benevento: un blitz dei Carabinieri ha portato all’arresto di 9 persone per illecita detenzione e spaccio di droga.

Nove arresti per droga a Benevento. I Carabinieri del capoluogo sannita, con l’ausilio di unità cinofile, ha dato esecuzione a nove ordinanze di custodia cautelare in carcere messe dal Giudice per le indagini preliminari all’esito di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, denominata “Mercato rionale”.

Le misure cautelari sono scattate nei confronti di altrettanti cittadini beneventani per i reati di illecita detenzione e spazio continuato di stupefacenti.

I particolari di questa operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa, convocata dal procuratore Aldo Policastro, presso la sede della Procura della Repubblica di Benevento alle ore 11.30.