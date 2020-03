Clemente Mastella: il primo cittadino del Capoluogo sannita ha promosso una raccolta fondi per l’acquisto di 4 respiratori da donare all’ospedale San Pio. “L’ho fatto come cittadino e non da sindaco, troppa burocrazia”.

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha promosso una raccolta fondi per l’ospedale San Pio, mettendo insieme 120mila euro per l’acquisto di 4 respiratori:

“Come cittadino, e non come sindaco, ho raccolto tra imprenditori e amici, la somma di 120mila per l’acquisto immediato di quattro respiratori da donare all’ospedale San Pio di Benevento per fronteggiare l’emergenza da Covid 19 -ha scritto Mastella su Facebook- Se l’avessi fatto come primo cittadino, coi tempi della burocrazia, saremmo arrivati nel 2050. Negli enti pubblici, specie ora, c’è bisogno di una veloce sburocratizzazione”.

Il primo cittadino del Capoluogo sannita sottolinea inoltre che “bisogna salvaguardare i tanti amministratori locali onesti e dediti che, con coraggio, sono esposti al giudizio postumo della magistratura, per leggi idiote che vanno depurate dagli aspetti asfissianti di una atroce burocrazia, cieca anche in momenti apocalittici come questo. Si svegli il Governo su questo, ed il Parlamento dia un segno di esistenza al riguardo. I sindaci rischiano, i parlamentari no. E lo dico con rispetto, avendo fatto per quarant’anni il parlamentare”.