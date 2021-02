“Non c’è due senza quattro”. I film in tv sabato 6 e domenica 7 febbraio

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata sabato 6 e domenica 7 febbraio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con i film in onda sui principali canali in prima serata sabato 6 febbraio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Le pagine della nostra vita – 21:15 Sky Cinema Il fuggitivo – 21:00 Iris Cattivissimo me 2 – 21:20 Italia 1 Bushwick – 21:20 Rai 4 Zack & Miri – Amore a… primo sesso – 21:15 Premium Cinema 2 Moonlight – Tre storie di una vita – 21:10 Rai Movie Non c’è due senza quattro – 21:20 Rete 4 Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Non c’è due senza quattro

Non c’è due senza quattro Uscita: 1984

1984 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 96′

96′ Regista: Enzo Barboni, E. B. Clucher (Enzo Barboni)

Enzo Barboni, E. B. Clucher (Enzo Barboni) Cast: Terence Hill, Harold Bergman, Bud Spencer, April Clough, Dary Reis TRAMA Non c’è due senza quattro è un film del 1984 diretto da E.B. Clucher. È il quattordicesimo dei 16 film interpretati dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill. Sebastiano ed Antonio Coimbra, due miliardari brasiliani, dovendo firmare un favoloso contratto ed avendo paura di essere eliminati dalla concorrenza, si rivolgono ad una nota agenzia affinche’ trovi due sosia da ingaggiare per un breve tempo. E’ cosi’ i Coimbra incontrano Wonder, un sassofonista, e Vance, uno stuntman. I rapporti fra i due sostituti non sono all’inizio dei migliori, ma alla fine Wonder e Vance fanno comunella e scopriranno qualcosa di inaspettato… La Bonne – 21:15 Cielo Monster School – 21:00 Sky Family I film da vedere domenica 7 febbraio Sobibor – La Grande Fuga – 21:30 Rete 4 Deadpool 2 – 21:25 Italia 1 Il Curioso Caso di Benjamin Button – 21:10 Iris Extraction – 21:15 Canale 20 I Am Soldier – 21:15 Cielo Il Miracolo di Natale di Maggie – 21:15 La 5 Un Weekend da Bamboccioni 2 – 21:10 Paramount Channel Rendition – Detenzione Illegale – 21:15 Sky CinemaBoog & Elliot – 21:00 Sky Family Joker – 21:15 Premium Cinema 2