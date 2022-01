Nola, litiga con la fidanzata e va da lei con una pistola carica: arrestato

E’ stato arrestato il 38enne di Nola che si è presentato sotto casa della fidanzata con una pistola carica dopo una lite.

Litiga, al telefono, con il suo ragazzo e lui le giura che sarebbe andato da lei e la minaccia di farle del male. I due si incontrano ma per fortuna la donna aveva avvertito i carabinieri. L’uomo, in auto, aveva una pistola carica. E’ accaduto a Nola. All’arrivo dei militari della locale compagnia, in via Monti, i due stavano litigando.

Il 38enne è stato immediatamente perquisito. Nella sua utilitaria è stata trovata una pistola marca beretta calibro 22. L’arma – con 8 cartucce nel caricatore – era sul sedile lato passeggero a portata di mano. L’uomo è stato arrestato ed ora è in attesa di giudizio. La Beretta è stata sequestrata, sarà sottoposta ad accertamenti per verificarne la provenienza ed il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altro reati.