Nocera Inferiore, picchia la moglie con una sedia: 43enne a processo

Nocera Inferiore: un uomo di 43 anni sarà processato per maltrattamenti ai danni della moglie (che sarebbero avvenuti anche davanti ai figli minorenni).

Un uomo di 43 anni, di origine marocchina e residente a Nocera Inferiore, sarà processato per maltrattamenti nei confronti della moglie. Come riporta “Il Mattino”, la Procura nocerina ha emesso per lui una richiesta di rinvio a giudizio.

Stando alle accuse, l’uomo avrebbe sottoposto a reiterate forme di violenza fisica e psichica la donna, ingiuriandola pesantemente alla presenza dei figli minori e di suo padre, addebitandole l’incapacità di badare i figli e di non “servire a niente”.

Inoltre, l’avrebbe più volte aggredita, tirandole i capelli, prendendola a schiaffi e a pugni. Infine, cercando di colpirla con una sedia lanciata in aria. La donna restò ferita e fu costretta alle cure ospedaliere, con lesioni giudicate guaribili in cinque giorni.

I fatti risalgono al giugno 2020, con la denuncia della parte offesa sporta ai Carabinieri, che avviarono così l’indagine.