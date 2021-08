Nicola Cuccovillo nuovo tecnico delle under 18 e under 20 della Rari Nantes Salerno

La Rari Nantes Nuoto Salerno annuncio accordo tecnico con Nicola Cuccovillo che allenerà le categorie Under 18 e Under 20 per la prossima stagione agonistica 2021/22.

“Oltre alle doti tecniche – afferma il Presidente Gallozzi – abbiamo potuto apprezzare le doti umane di Cuccovillo e siamo certi che potrà dare un grosso contributo per continuare a far crescere il nostro movimento giovanile”

La gioia del mancino barese per questo nuovo incarico: “Sono molto contento che la società mi abbia scelto per continuare il grande lavoro fatto in questi anni da Andrea Scotti Galletta con tutto il settore giovanile Rari. Per me è una nuova sfida da affrontare, e sono pronto e carico a dare il massimo adesso anche fuori dell’acqua.”

Così il direttore sportivo Mariano Rampolla “La scelta di Cuccovillo scaturisce oltre dalle sue competenze tecniche e dalla sua esperienza, dall’attaccamento ai colori giallorossi della Rari Nantes Salerno dimostrati in questi due anni. Sono convinto che farà bene conosco bene Nicola e darà sempre il massimo”.