Nick Mason il leggendario batterista dei Pink Floyd in concerto a Caserta

Nick Mason, il leggendario batterista dei Pink Floyd torna in Campania con un concerto esclusivo nell’ambito della nona edizione del festival “Un’Estate da BelvedeRE”.

Nick Mason torna in Italia per 6 incredibili appuntamenti estivi che toccheranno anche Caserta, martedì 23 luglio 2024. Il leggendario batterista dei Pink Floyd torna a esibirsi in Campania con un concerto esclusivo nell’ambito della nona edizione del festival “Un’Estate da BelvedeRE” diretto da Massimo Vecchione e organizzato da Lwr S.r.l. con la supervisione artistica di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, in partenariato con il Comune di Caserta.

I biglietti per assistere al concerto prodotto da D’Alessandro e Galli saranno in vendita a partire dalle ore 11 di giovedì 21 dicembre sul circuito TicketOne.

Dopo il successo dello scorso anno che tra i vari luoghi l’ha visto di nuovo protagonista a Pompei, Nick Mason sarà in tour con il supergruppo che ha formato nel 2018 e che ha l’obiettivo di riportare sui palchi i primi successi dei Pink Floyd, attingendo alla discografia pre-Dark Side Of The Moon e ricreando la stessa atmosfera psichedelica e iconoclasta che il gruppo ha insegnato a tutte le generazioni.

Un ritorno agli albori della band, agli anni in cui Syd Barrett era l’autore dei testi e l’anima di quello che poi sarebbe diventato uno dei gruppi più grandi della storia della musica. Mason ha dichiarato che il gruppo non è una tribute band, bensì un mezzo per “catturare lo spirito dell’epoca” e trasmetterlo al pubblico tramite tracce estratte da dischi come The Piper At The Gates Of Dawn, A Saucerful Of Secrets ed Ummagumma.

Con lui sul palco del Belvedere di San Leucio ci saranno Guy Pratt, bassista dei Floyd dal 1987, Gary Kemp degli Spandau Ballet, Lee Harris dei Blockheads e Dom Beken.